1









Andrea Pirlo può sorridere. Vedere Cristiano Ronaldo in formato record breaker con il Portogallo non può che farlo felice, pronto a riabbracciare un giocatore da tripla cifra con la propria nazionale. Con la doppietta di ieri che ha abbattuto la Svezia si è portato a quota 101 gol in nazionale, un record impressionante che però non sazia CR7. Infatti, il suo sguardo è rivolto al colui che siede sul trono delle marcature all time con la propria selezione, ovvero Ali Daei, autore di 109 gol con la nazionale iraniana.