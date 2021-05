Oggi vi abbiamo documentato il messaggio social di Cristiano Ronaldo per celebrare il traguardo dei 100 gol con la maglia della Juventus, raggiunto ieri con la rete del raddoppio sul campo del Sassuolo. Una grafica che immortala la sua celeberrima esultanza, col numero 100, e un messaggio annesso: "Don't stop here!". Non fermarsi qui. O non mi fermo qui.

Cosa significa? Una semplice promessa di non fermarsi con i gol, a prescindere dalla squadra con cui li segnerà? O invece CR7 intende proprio "Non mi fermo a far gol nella Juve"?