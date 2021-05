Nei mesi scorsi era impazzato il conteggio dei gol complessivi segnati da Cristiano Ronaldo nella sua straordinaria carriera in tutte le competizioni ufficiali "maggiori" (escludendo quindi formazioni giovanili di qualsiasi tipo). Questo perché, superando nettamente quota 770, si è messo alle spalle i mostri sacri brasiliani Pelè e Romario. Poi però è salita in auge la questione dei gol con la sola maglia della Juventus, dato che c'era da raggiungere quota 100, a cui è arrivato l'altroieri sera contro il Sassuolo. Ma questa rete realizzata contro i neroverdi come si colloca nel conteggio totale della sua carriera? ​È la numero 776. Il re dei bomber di tutti i tempi, Josef Bican, ne mise a segno in tutto 805. La rincorsa di CR7 continua.