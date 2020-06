Al Mundo Deportivo, Ronaldinho ha parlato del suo periodo di prigionia: "Il Barça mi tratta sempre con molto affetto e rispetto, ringrazio tutti per i messaggi e l’amore che mi hanno trasmesso in questo periodo complicato. Non è stato un momento facile per me, per questo dico grazie a tutti di cuore. Io ho sempre cercato di portare felicità tra la gente, facendo ciò che so fare meglio: giocare a calcio. Qui sono tranquillo e posso fare sport quotidianamente. Non dimenticherò mai questa esperienza così dura".