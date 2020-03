Via di uscita per Ronaldinho? L’ex calciatore brasiliano è finito nei guai da una settimana, quando è stato trovato insieme al fratello Roberto De Assis in possesso di passaporti falsi e sono stati incarcerati ad Asuncion, in Paraguay. Secondo quanto riporta Adnkronos, l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan avrebbe mostrato la disponibilità a pagare una cauzione di 1,5 milioni di euro per ottenere la libertà condizionata con gli arresti domiciliari, dopo una prima proposta di 800 mila euro ritenuta insufficiente dal giudice. Al momento non è arrivata risposta dalle autorità, nel frattempo Ronaldinho si diletta in ciò che l'ha impresso nella storia, giocare a calcio. In una partitella tra detenuti, ha segnato 5 gol e fornito 6 assist, facendo vincere la sua squadra 11-2.