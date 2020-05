1









Tuttosport dedica l’apertura a Cristiano Ronaldo, con “Ronalday”. Poi prosegue: “Dopo 72 giorni CR7 è tornato ad allenarsi alla Continassa per un finale di stagione che lo rivedrà a caccia di record. Obiettivi primari: la sesta Champions e il sesto Pallone d’oro. Oggi la Juve ritrova anche De Ligt e Szczesny”. Poi, su Spadafora: “Spadafora si è convertito”.



Il Corriere dello Sport si concentra sulla possibile ripartenza della Serie A: “Ha vinto il calcio”. Poi ancora: “Spadafora dà il via libera alla Serie A. Il 28 vertice sul riavvio del campionato”. Sulla Juve, focus Ronaldo “già in forma Champions”.



Scopri nella gallery tutte le prime pagine dei giornali in edicola!