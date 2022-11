In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'ex giocatore della Juve Romulo ha commentato anche quella che sarà la battaglia per lo scudetto da qui al termine della stagione.'Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, Spalletti è un ottimo allenatore. Nessuno se lo aspettava, speriamo per il Napoli e cosa rappresenta nel mondo del calcio che possa vincere lo Scudetto. Io spero però che la Juve possa sorpassare il Napoli e vincere un altro Scudetto. Ho avuto la fortuna di lavorare con Allegri: è un ottimo allenatore, è partito male ma ora si è ripreso. La Juve è sempre la Juve, speriamo che dopo i Mondiali possa tornare più forte'.