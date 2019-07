Romulo, terzino del Genoa ed ex Juve ha parlato a Sky Sport assime a Cristian Romero, nuovo acquisto della Juve e tornato in prestito al Grifone: "Lui (Romero) è un giocatore fantastico. Dopo la partita che ha fatto contro la Juve ho chiamato subito i collaboratori di Allegri per dirgli che lui è davvero un calciatore forte.". Anche Romero ha parlato a Sky Sport del suo approdo alla Juve