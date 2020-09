Ospite in videochiamata negli studi di Sky Sport, l’ex giocatore della Juventus Romulo ha ricordato gli anni passati in bianconeri: “Alla Juventus ho vissuto un anno bello, nonostante i miei infortuni. Abbiamo vinto Scudetto, Coppa Italia e abbiamo raggiunto la finale di Champions League. In ogni caso, la squadra a cui mi sento più legato però è l’Hellas Verona”.