La prima gara ufficiale della nuova Juve targata Vlahovic sarà contro il Verona di Igor Tudor che vorrà centrare la storica impresa di battere i bianconeri per due volte nella stessa stagione, traguardo mai ottenuto prima. A raccontare il match tra scaligeri e bianconeri è stato ilche, ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Secondo me la Juve migliorerà tantissimo con Vlahovic, è un giocatore fortissimo. Si sa muovere benissimo dentro l’aria di rigore e anche fuori, è velocissimo, ha una forza esplosiva pazzesca e calcia benissimo in porta da qualsiasi parte del campo. Anche mentalmente parlando è fortissimo, mi ricordo quando abbiamo giocato contro la Fiorentina e c’era lui ad una delle sue prime partite,’.‘Credo che siano una. Lo spagnolo è molto intelligente, sa muoversi da vero 9 e da punta centrale, da tanto per la squadra, aiuta in fase difensiva. Morata ha vinto tutto nella sua carriera, è vero che non segna moltissimo ma fa tanto per la squadra'.‘Non so se la Juve lotterà ancora per lo Scudetto, perche ci sono tanti punti in ballo. Però se nelle prossime partite riesce a fare 4 o 5 vittorie di fila tutto può succedere.. E’ vero che sta attraversando un periodo difficile e di transizione, dopo Allegri, arriva Pirlo, poi Sarri, poi ritorna Allegri, ci vuole tempo. Dipenderà dal mese di febbraio, se farà 5 vittorie consecutive la Juve ci sarà’.. Ha classe, è intelligente, è un fuoriclasse, uno dei piu forti nel calcio. Ha una visione di gioco da urlo, segna su piunizione, fa assist che nessuno si potrebbe neanche immaginare. Dybala per me deve essere il centro del progetto Juve’.‘Sono due giocatori diversi. Jorginho ha bisogno di una squadra che gioca per lui come faceva il Napoli di Sarri e infatti era uno dei migliori in ogni gara. Quando è andato a Londra all’inizio ha avuto difficoltà, poi ha vinto la Champions e ora è un po' calato.perche Allegri non giocherà per lui. Forse De Jong per il palleggio che ha si adatterebbe meglio’.‘Allegri è un allenatore molto saggio e sa tenere in mano lo spogliatoio che è fondamentale nel calcio. Legge molto bene le partite,Teneva sempre in mano i giocatori con piu esperienza e dava una spinta ai giovani. E’ uno molto tattico, saggio e intelligente, bisogna solo aspettare un po'’.‘Ho avuto qualche offerta all’estero ma niente che mi convinceva. Qui al Cruzeiro sto molto bene, mi piacciono i tifosi, è una squadra enorme. Abbiamo uno stadio da urlo da quasi 70.000 persone. Se riceverò proposte dall’Italia con molto piacere la valuterò perche per me l’Italia significa tanto.( ride n.d.r.)