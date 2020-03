Your browser does not support iframes.

I quotidiani sportivi in edicola aprono con la situazione del campionato ancora da chiarire. Il Corriere dello Sport titola "Rompete le righe. Rinvio senza data delle finali di coppe, Inter e Juve a casa ma in Lega è scontro". In primo piano il pollice alto di Cristiano Ronaldo. In taglio basso un'intervista a Tardelli: "Finito il virus calcio più bello. Nello sport e nella vita vedremo tutto meglio". Tuttosport si allinea: "La Serie A riparte da zero. I club italiani pensano alla possibile ripresa dell'attività, la linea comune è di rifare la preparazione con autentici ritiri in stile precampionato". Spazio anche al mercato: "Sempre più Juve d'Italia, Tonali primo della lista".