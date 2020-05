Ivana Icardi sta dando scandalo all'interno di Superviventes, il programma tv gemello della nostra Isola dei Famosi, che sta andando in onda in Argentina. La sorella di Mauro è in attesa di capire se è rimasta incinta. Per l’attaccante argentino seguito dalla Juve, invece, continua a tenere banco il dilemma sul suo futuro, fra il riscatto del PSG e il ritorno all’Inter, per non restarci. C'è però un personaggio del mondo dello spettacolo che sulla famiglia Icardi ha costruito la sua rampa di lancio: si tratta della bellissima modella Romina Malaspina.



La bionda argentina aveva infatti una passione per Ivana Icardi a inizio carriera e si buttò nel Grande Fratello per emularla. Prima di diventare un'influencer di professione, dopo la partecipazione al GF in Argentina si è vista in diversi altri programmi, fra cui proprio Superviventes, in cui oggi è presente Ivana Icardi. A far discutere non fu però la sua passione per il mondo dell’intrattenimento, o il suo ricorso alla chirurgia estetica per rifarsi seno e labbra, bensì quella dichiarazione piccante su Mauro Icardi. In passato, infatti, Romina non ebbe peli sulla lingua dichiarando di voler fare una cosa a tre con l'attaccante allora all'Inter: "Mauro è molto bello. Mi piacerebbe avere un rapporto a tre con lui e Luciano Castro".



Wanda non rispose, la proposta probabilmente cadde nel vuoto, ma l'ascesa di Romina, di cui vi mostriamo le foto più sexy nella nostra gallery, non si è più fermata.