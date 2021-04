6









Dodici mesi dopo l'acquisto, la Juve ha fatto una scelta chiara: Cristian Romero è cedibile. La valutazione sul suo stato di forma, ma anche sulla necessità di crescere ancora molto, perché l'apprendistato era appena all'inizio. Tutto è iniziato il 20 ottobre 2018, proprio contro la Juve, con Romero titolare per la prima volta con la maglia del Genoa contro Cristiano Ronaldo. Lì ha ben figurato e nel corso della stagione ha mostrato tutto il suo potenziale, così la dirigenza bianconera nell'estate 2019 ha deciso di acquistare Romero per 26 milioni di euro, lasciandolo in prestito in rossoblù per un'altra stagione. E ora?



LA SITUAZIONE - L'estate scorsa si è trasferito all'Atalanta e con Gasperini ha completato la sua crescita, affermandosi come uno dei migliori difensori per rendimento. Tra campionato e Champions League. Il mercato ora chiama nuovamente: l'Atalanta lo ha preso in prestito biennale, 2 milioni al primo anno e due anche per la prossima stagione, con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Così tra meno di 18 mesi i nerazzurri potrebbero avere nuovamente un gioiello tra le mani da vendere, o anche prima qualora decidano di riscattarlo. La Juve è spettatrice interessata, racconta cm.com, pronta a intervenire e riabbracciare Romero se tra un anno la società della famiglia Percassi decidesse di non esercitare la sua opzione.