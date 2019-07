Cristian Romero sosterrà le visite mediche con la Juventus nella giornata di domani, martedì 9 luglio. I bianconeri ed il Genoa hanno trovato un accordo sulla base di circa 25 milioni di euro, secondo Tuttosport. L'argentino sosterrà le visite mediche con il club bianconero prima di tornare al Genoa che ieri si è radunato per il ritiro. Il difensore è destinato a tornare al Grifone in prestito dopo l'ufficialità del suo trasferimento in bianconero.