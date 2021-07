Quaranta milioni, o poco meno: ecco il prezzo di Merih, sul quale la Juve non intende indietreggiare. Il difensore turco è già rientrato alla Continassa dove si sta allenando alle dipendenze di Massimiliano Allegri. Che non l'avrà a disposizione verosimilmente per la prossima stagione, perché Merih è il nome forte del mercato in uscita e si presume a titolo definitivo. Ecco perché si fa sempre più largo l'ipotesi di vederlo altrove e magari proprio all'Atalanta, che in queste ore sta trattando Romero in uscita con il Tottenham. Soldi freschi da girare subito ai bianconeri.