Visite mediche superate per Cristian Romero, che a breve diventerà un giocatore ufficiale della Juventus. Il difensore argentino, promesso sposo dei bianconeri praticamente da un anno, dovrebbe però fare solo una toccata e fuga in quel di Torino. Il motivo? Il centrale rientrerà in prestito per una stagione al Genoa, scelta ormai compiuta nonostante il pressing dell'Atalanta di questi giorni. I rossoblù puntano sull'impegno già preso da parte della dirigenza juventina, specialmente da Paratici. Andreazzoli, come racconta il Secolo XIX, lo aspetta in questi giorni a Neustift, dove stamattina i rossoblù hanno iniziato i test atletici.