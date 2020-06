2









Cristian Romero, difensore del Genoa, incontrerà sul campo la Juve questa sera a Marassi. L'argentino è in prestito al Grifone ma al termine della stagione tornerà alla Continassa dove però non dovrebbe restare a lungo. Tuttosport conferma che Fabio Paratici sta cercando di incastrarlo in alcuni scambi. Romero può finire sul piatto per arrivare a Mili, Chiesa oppure Zaniolo, tutti nomi di prima fascia che i bianconeri porterebbero volentieri a Torino. Per Romero l'avventura in bianconero potrebbe essere finita prima di iniziare.