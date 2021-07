L’Atalanta potrebbe presto cedere il difensore ex Juventus: l'offerta del Tottenham da quasimilioni di euro fa barcollare il club di Percassi, che è alla ricerca di un sostituto all'altezza. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna deil preferito di Gasperini sarebbeche ha caratteristiche molto simili a quelle dell'argentino ed è ormai abituato a confrontarsi nelle competizioni europee. Demiral vorrebbe giocare con maggiore continuità, ma nella Juventus parte dietro a Bonucci, Chiellini e De Ligt: l'Atalanta potrebbe essere l'occasione giusta per il centrale turco per rilanciarsi.