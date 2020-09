1️⃣7️⃣

è pronto per la sua nuova avventura. L’ufficialità è arrivata in mattinata, il difensore argentino si è trasferito in nerazzurro in prestito biennale oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro (con 2 milioni di bonus aggiuntivi al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi).