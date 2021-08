lascia l'Atalanta e l'Italia, direzione Tottenham: "Mi dispiace lasciare l'Atalanta, ma devo pensare alla mia carriera e spero che questa sia una buona scelta - ha detto a Sky - Ringrazio Paratici e il Tottenham che fin dal primo giorno si sono interessati a me e per il progetto che mi hanno presentato. In questo momento penso che prima di arrivare in Italia, tre anni fa, stavo per lasciare il calcio. Per me la Serie A è stata molto importante, mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto e sono contento di quello che ho fatto. Ora sono pronto per la Premier".