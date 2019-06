Cristian Romero può lasciare la Juventus ancor prima di arrivare. I bianconeri hanno chiuso un accordo con il Genoa sulla base di poco più di 20 milioni di euro con il calciatore che può restare in prestito al Grifone per una o due stagioni. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tuttavia, la Juve potrebbe girare Romero al Sassuolo dal quale arriverà Merih Demiral per circa 15 milioni di euro. Juve e Sassuolo stanno parlando anche di Rogerio, che rientra in bianconero dopo due anni in prestito al Mapei ma che può tornare proprio al Sassuolo a titolo definitivo.