L'addio è ora ufficiale: Cristian Romero è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il difensore ex Genoa è passato in nerazzurro in prestito biennale a 2 milioni di euro, a cui verranno aggiunti 16 per il diritto di riscatto e 2 di bonus, con l'affare concretizzatosi pochi minuti fa. Prima della firma e dell'ufficialità, però, è arrivato anche il prolungamento fino al 2025. Il rinnovo prima della cessione.