L'Atalanta ha messo gli occhi su Merih Demiral in caso di cessione di. E pensare che El Cuti poteva giocare con la Juventus... L'argentino è ancora sotto contratto con i bianconeri ma con ogni probabilità verrà riscattato dai nerazzurri per 16 milioni di euro con una stagione d'anticipo secondo gli accordi. Poi, potrebbe andare al Tottenham di Fabio Paratici per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. E pensare che proprio Paratici, ai tempi della Juve, l'ha praticamente ceduto all'Atalanta per 18 milioni totali tra prestito - 2 milioni - e diritto di riscatto.