Cristian Romero ha parlato ieri sera in zona mista, al termine della a tinte rossoblù tra il suo Genoa ed il Bologna. Tra i temi affrontati dal difensore genoano, c'è stata anche la Juventus che in estate lo ha acquistato, salvo poi lasciarlo ancora una stagione in prestito alla corte di Andreazzoli. Ecco la risposta del difensore: ​​"In questo momento io penso solo al Genoa e a fare tutte le partite dando tutto perché il Genoa mi ha dato tutto. E poi se la Juventus mi ha preso è proprio grazie al Genoa che mi ha dato fiducia. In Argentina non giocavo quasi mai, qui invece tifosi, allenatori e società mi hanno dato fiducia fin da subito, facendomi sentire importante e tranquillo".