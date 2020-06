2









La Juventus sta cercando di far quadrare i conti per il prossimo mercato e parte dei ricavi potrebbero arrivare senza dover toccare la rosa dei titolari. Infatti, i bianconeri hanno un ventaglio di opzioni di giocatori in prestito che potrebbero essere ceduti senza far perdere valore alla squadra: uno di questi è senz'altro l'argentino Cristian Romero, prestato al Genoa. Sul giocatore, secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono Roma e Fiorentina: Romero potrebbe rientrare nel gioco degli incastri per qualche scambio tra le società.