Cristian Romero e Merih Demiral? La Juve ha scelto. Fabio Paratici ha trovato l'accordo economico per entrambi i calciatori ma alla Juventus, almeno per ora, resterà soltanto il difensore del Sassuolo. Demiral sarà il quinto centrale a disposizione di Maurizio Sarri mentre Romero resterà in prestito al Genoa per un'altra stagione.