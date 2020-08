2









Cristian Romero è pronto ad una nuova avventura, con la maglia della Juve. In un'intervista a una televisione argentina il difensore, che da settembre archivierà il Genoa e sarà a tutti gli effetti bianconero, ha dichiarato: "Mi dovrò presentare alla Juventus quando torneranno dalla Champions League. Hanno deciso che mi avviseranno quando dovrò presentarmi per gli allenamenti. La decisione sarà loro, ma credo proprio che il prossimo anno mi dovrò giocare il posto lì. Sono convinto di riuscire a farmi spazio nel gruppo. Ho un po’ di ansia, perché vestire la maglia bianconera è un sogno che ho sempre voluto realizzare e che ora è molto vicino”.





SULL'ESPERIENZA AL GENOA - “Quando sono arrivato non pensavo di giocare così di colpo, ma per fortuna è andato tutto per il meglio. Sono stati due anni meravigliosi e sarò sempre grato al Genoa, perché mi ha permesso di farmi conoscere qui nel mondo e mi ha aperto le porte del calcio. Nella mia ultima partita è stato tutto molto bello. Sono cresciuto moltissimo nel mio periodo al Genoa: appena arrivato, giovane come ero non pensavo di poter fare molto, la squadra aveva particolare esperienza in difesa ma Spolli si fece male prima della partita contro la Juventus e mister Juric mi chiese di giocare”.



SUL CONCITTADINO DYBALA - “Con Paulo ci mandiamo messaggi su Instagram. Me ne ha mandati anche quando ho firmato. Siamo della stessa città, le nostre case sono vicine ma non ci eravamo mai incrociati per niente. La prima partita mi ha salutato come se mi conoscesse da tutta la vita e questo dimostra che è una grande persona. Quando ho firmato con la Juve, mi ha scritto per complimentarsi con me e mi ha detto che mi aspettava".