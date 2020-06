La Juventus riabbraccerà Cristian Romero, difensore in prestito al Genoa, al termine della stagione in corso. Così, Fabio Paratici cerca di capire quale futuro potrebbe prospettarsi per il giovane argentino. Infatti, Romero potrebbe rappresentare un'utile pedina di scambio nel prossimo mercato e, tra le squadre interessate, secondo quanto riporta Calciomercato.com, potrebbe esserci anche la Roma. Infatti, i tavoli di trattativa aperti con i giallorossi lasciano in piedi tante possibilità, compresa quella che la Juventus sacrifichi Romero.