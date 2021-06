Il futuro di Sergio Romero potrebbe essere nuovamente in Italia. Il portiere del Manchester United, in una diretta Instagram con l'ex calciatore e allenatore Fillol, ha spiegato: "Sono stato lasciato andare dallo United e stiamo lavorando per vedere dove andare a giocare. Grazie a Dio ho diverse offerte in Europa. Diverse squadre stanno cambiando tecnico, stiamo vedendo, ma lo United mi ha detto che ero un giocatore libero. I club che mi hanno richiesto sono tutti in Europa, vediamo qual è l'opzione migliore, se l'Inghilterra o l'Italia. E se sarà la Spagna sarà una nuova esperienza. Ma devo anche pensare alle mie figlie, che sono già grandi". Su Romero c'è anche la Juve.