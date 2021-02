Dopo il ko contro il Real Madrid il difensore dell'Atalanta Cristian Romero, ancora di proprietà della Juventus, ha parlato di Josip Ilicic spiegando che: "E' al livello di campioni come Ibra, Ronaldo, Dybala, Immobile e Lukaku. Se non oltre. Non ha vinto nulla, ma se giocasse in squadre come Juve o Inter non ho nessun dubbio che sarebbe il miglior giocatore della Serie A. Fa giocate che riescono a pochi, rende tutto semplice e risolve le situazioni più complicate con assist e occasioni da gol".