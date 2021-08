Cristian, nuovo difensore del Tottenham, ex Juventus e Atalanta, si racconta ai microfoni di As: "Sì, ho saputo dell’interesse del Barcellona, ma ho scelto il Tottenham: volevo giocare in Premier League e continuare a crescere nel miglior campionato del mondo. Messi mi ha chiesto al Barcellona? È un fenomeno, è una persona incredibile. Ma non solo lui, nell'Argentina tutti mi hanno accolto alla grande"."È stato Gasperini a farmi crescere, credo sia stato il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Sono migliorato molto con lui, lo ringrazio di tutto, quando ho saputo che l'Atalanta mi cercava non ho esitato a trasferirmi a Bergamo. È un tecnico che se vede che vuoi crescere e migliorare, starà con te fino alla morte. È stato così dal primo giorno in cui sono arrivato. È un grande allenatore e lo sta dimostrando in un club che non lo è, ma che è migliorato grazie a lui".