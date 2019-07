Cristian Romero ha scelto il Genoa. Dopo aver firmato un contratto di cinque anni con la Juventus, in seguito alle visite mediche effettuate al J-Medical, il talentuoso difensore classe '98 ha deciso di proseguire, almeno per la prossima stagione, la propria avventura in rossoblù, iniziata con successo la scorsa estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romero ha scelto il Genoa rispetto ad altre pretendenti, su tutte l'Atalanta, e nel pomeriggio arriverà al ritiro di Neustif per iniziare la preparazione.