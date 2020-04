1









Cristian Romero, difensore centrale di proprietà della Juventus, ma in prestito al Genoa, potrebbe non fare ritorno alla Continassa, chiusa l'esperienza ligure. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il giocatore potrebbe essere inserito dalla Juventus come contropartita per arrivare a Arek Milik, attaccante del Napoli che è entrato nel mirino della società bianconera, o, eventualmente, per monetizzare senza toccare l'attuale rosa dei titolari.