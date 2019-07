Cristian Romero, difensore della Juventus in prestito al Genoa: "Sono felice che la Juve mi abbia comprato ma ancora più felice perché sono tornato a Genova dall'Argentina dove non avevo giocato tante partite. Sono felice, tutti i compagni mi danno fiducia e sono felice per questo. C'erano altre squadre ma ho deciso di restare qui dove sto bene. Inizio la nuova stagione come sempre, con la speranza di fare un'altra buona stagione". Anche Romulo ha parlato a Sky Sport svelando un interessante retroscena sull'acquisto di Romero da parte della Juve.