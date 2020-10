Cristian Gabriel Romero, ex difensore della Juve passato all'Atalanta nella scorsa estate, ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando: "Sapevo che l'Atalanta era molto interessata a me. Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto crescere molto. Poi l'Atalanta, insieme alla Lazio, sono le due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a giocare e imparare".