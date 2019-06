Il probabile arrivo di Merih Demiral a Torino nel corso della prossima estate aumenta le possibilità di una conferma di Cristian Romero al Genoa. Il difensore turco del Sassuolo era in concorrenza con l'argentino per un posto nella Juventus 2019-20: Paratici aveva "prenotato" entrambi con largo anticipo, in attesa di decidere chi dei due avrebbe vestito subito la maglia bianconera. Chiuso il colpo Demiral per 15 milioni, Romero resterà salvo sorprese per un'altra stagione a Genova. L'approdo all'Allianz Stadium del centrale rossoblù è rimandato, l'innesto giovane per il prossimo anno è l'ex Alanyaspor.