Cristian Romero alla Juventus, è solo questione di tempo. I bianconeri hanno già bloccato il difensore argentino del Genoa: vestirà la maglia bianconera e forse lo farà già nella prossima stagione. Sì, perché se il progetto iniziale prevedeva di lasciare il giocatore in prestito ai rossoblù almeno fino al 2020, negli scorsi mesi l’idea di anticiparne l’arrivo a Torino è diventata sempre più concreta nella mente di Fabio Paratici. Su questa ipotesi influirà ovviamente l’eventuale retrocessione in Serie B della squadra di Prandelli, che oggi si giocherà la salvezza contro la Fiorentina (con uno sguardo puntato a Inter-Empoli). In caso di crollo del Genoa, la permanenza di Romero diventerebbe praticamente impossibile.