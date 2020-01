Secondo quanto riporta La Repubblica, nel futuro di Cristian Romero non ci sarebbe la Juventus. Dopo le prime voci di rientro anticipato, in seguito all'infortunio di Merih Demiral, il giocatore di proprietà bianconera in prestito al Genoa, potrebbe finire all'Atalanta a fine stagione. Infatti, nei piani di Paratici, ci sarebbe quello di utilizzare il difensore centrale come parziale pedina per rientrare dei soldi spesi per Dejan Kulusevski.