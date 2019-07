Domani sarà il giorno delle visite mediche con la Juve, ma per Romero sarà praticamente toccata e fuga. Il difensore centrale del Genoa, pronto ad approdare alla squadra bianconera nelle prossime ore, firmerà un contratto di cinque anno, salvo quindi rientrare immediatamente tra le fila del club di Andreazzoli. Promessa mantenuta, insomma, da parte della Juve. Che prenderà il giocatore per una cifra intorno ai 30 milioni, ma che tra l'uomo del Grifone e Demiral (i due sono coetanei), ha scelto il turco come primo innesto da inserire pian piano in rosa, con il giusto rodaggio e i grandi consigli di chi ha già fatto la storia di questa società. Bonucci e Chiellini possono star tranquilli: il futuro della difesa Juve è in buone mani. Pure in quelle di Romero.