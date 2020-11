Romero, difensore centrale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dei nerazzurri: "Giocare in Champions era un mio obiettivo, anche per l’allenatore che c’è. Sono molto felice anche per aver esordito nell’Atalanta e speriamo di continuare così, ad esempio come ho giocato domenica. Ho marcato tanti attaccanti forti, ad esempio Tadic dell’Ajax. Devo continuare a lavorare. Molti tifosi mi scrivono su Twitter o Instagram, anche questo mi motiva. Sono molto contento qua, c’è un gruppo fantastico".