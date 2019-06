Promesso sposo della Juventus anche se Con ogni probabilità resterà al Genoa ancora per un'altra stagione, Cristian Romero ha avuto modo di parlare della sua prossima avventura in maglia bianconera con la stampa argentina svelando anche un retroscena relativo al suo approdo a Torino: "Chiellini mi ha detto che mi aspetta alla Juventus – ha rivelato il difensore in un'intervista a Canal Showsport ripresa dal Corriere dello Sport - ho quasi pianto. Non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia famiglia”. Ma qual è la sua situazione con la Juve? Il contratto è praticamente pronto, mancano le firme e poi il centrale argentino sarà praticamente un giocatore bianconero. Non dalla prossima stagione, però: la Juventus ha scelto Demiral come quota giovane della difesa, mentre Romero rimarrà un altro anno al Genoa.