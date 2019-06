Cristian Romero è promesso sposo della Juventus. Ve lo abbiamo raccontato in esclusiva nello scorso mercato di gennaio su ilBiancoNero.com e, ormai, l'affare con il Genoa è definito, per portare il talentuoso difensore classe '98 a vestire la maglia bianconera, a partire dalla prossima stagione o al massimo dall'estate del 2020. Romero, intanto ha parlato così del suo presente e del futuro a Torino ai microfoni di Canal Show Sport:



CHIELLINI CHIAMA - "Chiellini mi ha detto che mi aspettava alla Juventus. Ho quasi pianto. Non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia famiglia".



IN ITALIA - "Pensavo di durare poche partite. Eravamo in trenta al campo il primo giorno e per l’allenatore non ero titolare. C’erano grandi giocatori e quattro difensori davanti a me".