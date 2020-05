Cristian Romero, centrale della Juventus in prestito al Genoa, ha parlato in diretta su Instagram della sua avventura italiana, a partire da un incontro molto importante: "Nel vedere Dybala e Cristiano Ronaldo l'emozione è stata incredibile : non potevo crederci, da quando mi hanno stretto la mano la storia mi è cambiata. ​Appena arrivato in Italia al Genoa mi dissero che sarei potuto andare in prestito al Crotone ma rimasi nel precampionato al Genoa e dopo la seconda amichevole il tecnico di allora, Ballardini, mi inserì nella lista dei giocatori da non cedere. Poi mi infortunai e quando tornai c'era Juric allenatore. Per una serie di circostanze mi ritrovai titolare all'esordio proprio contro la Juve e mi disse che avrei giocato mentre stavamo arrivando al campo a Torino".