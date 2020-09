Una delle abilità primarie di un’ottima dirigenza è l’arte di saper vendere. Vendere per poi, magari, reinvestire sul mercato. La Juventus lo sa bene, Fabio Paratici è chiamato al difficile lavoro di tagliare gli esuberi e piazzare giocatori a buon prezzo, senza svendere, in base alle offerte che giungono sulla sua scrivania. Come sta facendo per Christian Romero, molto vicino all’Atalanta. Nonostante goda della stima di Pirlo, la trattativa è ben avviata, impostata su un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il prezzo totale tra prestito oneroso e riscatto è tra i 20 e i 25 milioni di euro.