L’Atalanta ha tutta l’intenzione di riscattare Romero per 16 milioni di euro dalla Juventus, e non solo per il grande campionato appena disputato. Ma anche perché, alla luce degli ultimi interessamenti, potrebbe registrare la cessione record della sua storia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore argentino sarebbe entrato nel mirino del Manchester United, disposto a mettere sul piatto la bellezza di 45 milioni di euro per il suo cartellino.