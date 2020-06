1









Juve, Roma e quei due conti da fare. Insieme, dall'alto di una partnership di mercato che ormai è praticamente storia. Il CFO Paratici ha visto l'ad giallorosso Guido Fienga: l'intenzione è quello di portare a casa qualche affare in vista della chiusura dei bilanci fissata per fine mese. Secondo Tuttosport, non sarà una corsa contro il tempo: ma 20 giorni non sono tanti, il fermento alla base resiste.



8 NOMI - Dopo i primi ragionamenti tra le parti, dalla Juve alla Roma ballavano addirittura 8 nomi; adesso la scrematura ha fatto il suo corso e sono rimaste su tutte due operazioni. La prima: Romero per Under; la seconda, Cristante per Mandragora. Oh, poi l'ennesimo sondaggio per Zaniolo è stato fatto: 60 milioni cash, la risposta giallorossa. Se nelle prossime settimane i giallorossi dovessero aprire a formule più creative, a quel punto lo scenario può cambiare.



ROMERO-UNDER - Il colpo più vicino è quello che porterebbe Romero nella Capitale e Under a Torino. Il difensore, in prestito al Genoa, ha un anno in meno dell'esterno turco, si ragiona intorno ai 30 milioni di valutazione. La sensazione riportata da Tuttosport è che, davanti a una buona proposta in termini di cash, si possa andare spediti verso la chiusura.