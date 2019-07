Your browser does not support iframes.

Il difensore Cristan Romero stamattina era a Torino per le visite mediche, ma l’argentino era solo di passaggio: il nuovo acquisto della Juventus, infatti, quasi certamente verrà girato in prestito ad un altro club, forse proprio il Genoa, in cui ha militato nell’ultima stagione. Non dovrà dunque cambiare abitudini la sua bellissima fidanzata Karen Cavaller, con cui il giocatore spesso si immortala su Instagram. I due sono affiatatissimi, e di recente si sono concessi una vacanza alle Maldive. “Per quanto sia difficile prometto di accompagnarti sempre e di supportarti in tutto”, aveva scritto Karen a Cristian nel luglio del 2018, a ridosso del suo arrivo in Italia. Promessa fino ad ora mantenuta.