alla Juve: stavolta è ufficiale . Stando a quanto comunicato dalla Juventus attraverso il suo sito ufficiale, le cifre pattuite tra bianconeri e Genoa sono state dunque confermate: corrispettivo di € 26 milioni pagabili in tre esercizi, la cifra in arrivo al Grifone. Pagamento 'ammorbidito' dalla cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del giocatore ancora ai rossoblù, destinazione scelta dal giocatore che ha già raggiunto il ritiro dei ragazzi di Aurelio Andreazzoli. C'è poi una curiosità: in favore del Genoa ci saranno una serie di bonus finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi per un totale di 5,3 milioni di euro.