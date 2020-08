Nella trattativa che potrebbe portare Cristian Romero all'Atalanta, c'è la possibilità che venga inserito anche un giovane attaccante nerazzurro come parziale contropartita per il difensore argentino: si tratta ti Roberto Piccoli, classe 2001 della Primavera dell'Atalanta che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 32 gol tra campionato e Youth League. E' uno dei migliori talenti del vivaio nerazzurro, ed eventualmente sarebbe aggregato all'Under 23 di Lamberto Zauli.