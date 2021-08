al Tottenham, tutto fatto. E la Juve sorride. Il difensore argentino aveva trovato da tempo l'accordo per gli Spurs, che nella giornata di ieri hanno sbloccato la trattativa anche con l'Atalanta mettendo sul piatto 50/55 milioni di euro bonus compresi. Prima di venderlo in Premier, però, l'Atalanta dovrà versare nelle casse della Juventus 16 milioni di euro per riscattare il giocatore come da accordi precedenti: l'estate scorsa Romero si è trasferito a Bergamo in prestito biennale per 4 milioni (2 a stagione) con diritto di riscatto a 16, che i nerazzurri hanno deciso di anticipare di un anno